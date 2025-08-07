VIDEO/ Furti, più controlli a Capriglia. Il sindaco: “Affidiamoci sempre ai Carabinieri”

“Se vi capita di vedere persone o movimenti sospetti, allertate subito i Carabinieri al 112.”

È questo il messaggio lanciato dal Capitano Francesco Caterino, comandante della Compagnia Carabinieri di Avellino, alla cittadinanza di Capriglia Irpina. Nel pomeriggio si è tenuto un incontro nella sala consiliare di Piazza Municipio, un confronto diretto tra istituzioni, Arma e cittadini, organizzato a seguito dell’emergenza furti che ha recentemente colpito il territorio del piccolo borgo alle porte del capoluogo.

Oltre ai reati predatori, durante l’incontro sono stati affrontati anche i temi della prevenzione alle truffe, del bullismo e della violenza sulle donne. Su quest’ultimo argomento è intervenuto il Maresciallo Francesca Bocchino. Tuttavia, la tematica più sentita resta quella dei furti. Il Capitano Caterino ha assicurato che dalla fine di luglio e per tutto il mese di agosto i controlli sul territorio sono stati rafforzati, con diverse pattuglie in costante perlustrazione per garantire maggiore sicurezza alla popolazione.

“Ringrazio il Prefetto, il Colonnello Albanese e tutti gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri che sono intervenuti oggi” – ha dichiarato il Sindaco di Capriglia, Nunziante Picariello – “C’è stato da parte loro grande riscontro e solidarietà. È stato convocato un tavolo sulla sicurezza pubblica dedicato esclusivamente al Comune di Capriglia, il che dimostra che il problema è sentito anche dalle autorità cittadine e provinciali, che ringrazio con tutto il cuore. Il messaggio che voglio lanciare alla cittadinanza è di valutare bene i rischi che si corrono nell’inseguire un ladro o nel tentare un appostamento: alla fine, paga sempre il cittadino e non il ladro. Affidiamoci ai Carabinieri, che stanno svolgendo un lavoro fondamentale sul territorio, con un servizio di controllo rafforzato e continuo”, ha concluso il primo cittadino