Stalking e violazione di domicilio all’ex partner: la Procura dispone il divieto di avvicinamento

E’ stata data esecuzione, a Luogosano, ad opera dei Carabinieri delle Stazioni di Sant’Angelo all’Esca e di Fontanarosa – coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento – ad un provvedimento cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Benevento che prevede il “divieto di avvicinamento e di comunicazione alla persona offesa nonché l’obbligo di dimora nel comune di residenza” nei confronti di un uomo gravemente indiziato dei reati di stalking e violazione di domicilio commessi in danno della ex partner.

In particolare è stata ritenuta la gravità indiziaria in ordine alle condotte, attribuite ad un 39enne residente in provincia di Benevento, oggetto del racconto (riscontrato anche dal contenuto di chat) della donna in ordine a comportamenti vessatori ed aggressivi da parte dell’uomo e che avevano finalmente indotto la vittima – oramai stanca della pluralità di condotte molestie e minatorie del compagno in pendenza e successivamente alla fine del rapporto – alla denuncia. Fra le condotte emerse vi sono anche quelle di minacce di morte, di ripetute ed intimidatorie “richieste di chiarimento” ed infine di un accesso, costituente violazione di domicilio, in orario notturno presso l’abitazione della donna.

Il provvedimento odierno è una misura disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed il destinatario è persona sottoposte alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.