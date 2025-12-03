Il De Sanctis premiato come Impresa Storica: un riconoscimento che celebra 145 anni di tradizione enologica

L’Istituto De Sanctis di Avellino è stato riconosciuto come Impresa Storica dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio. Un premio prestigioso che valorizza una tradizione iniziata nel 1879, anno di fondazione della seconda scuola enologica d’Italia. Il dirigente scolastico Pietro Caterini esprime il proprio ringraziamento per il riconoscimento, sottolineando il ruolo dell’Istituto nella formazione di generazioni di studenti e nel sostegno allo sviluppo del settore agricolo ed enologico del territorio. Il premio rappresenta un attestato al lavoro della comunità scolastica e alla capacità dell’Istituto di coniugare storia, innovazione e radicamento locale.

Un risultato che conferma il De Sanctis come punto di riferimento per l’Irpinia e per l’intero panorama enologico nazionale.