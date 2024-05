Venticano, dalle contrade inizia il tour elettorale di Caprio

VENTICANO- Sale l’ attesa e cresce l’entusiasmo attorno alla compagine civica guidata dal farmacista Arturo Caprio. La vera compagine del cambiamento. Giovedì sera prima tappa del tour elettorale di Orizzonte Comune. Si comincia dalle contrade con un incontro con la comunità locale per presentare la formazione composta da giovani professionisti e per affrontare insieme le problematiche irrisolte delle aree periferiche attorno al centro abitato di Venticano. Primo appuntamento dunque con gli abitanti di Festole Colonna San Giovanni e San Martino. Non a caso l’evento inaugurale della campagna elettorale è stato denominato In-contrade. La discesa in campo di Arturo Caprio ha suscitato molto interesse e altrettanto entusiasmo tra i cittadini che puntano decisi a sostenere senza condizioni la compagine del farmacista per imprimere una svolta storica, e quindi, un cambiamento vero e radicale alla gestione amministrativa di Venticano da troppi anni monopolizzata da un gruppo ristretto di notabili locali”.