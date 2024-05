Giovedì l’ISISS De Luca al Country Sport per la “Partita della Legalità”

Giovedì 16 maggio 2024 l’ISISS DE LUCA di Avellino presso il complesso sportivo “Country Sport” di Avellino per la “Partita della Legalità”.

L’evento si inserisce nell’ambito di una lunga tradizione didattica che ha sempre visto il nostro Istituto protagonista di progetti e attività legati al tema della legalità, della lotta alla criminalita, dell’attenzione al sociale, della presenza attiva nella nostra comunità.

Con il dott. Ciro Corona, presidente dell’associazione (Re)sistenza attiva da molti anni nel quartiere napoletano di Scampia in attività di lotta alla Camorra e alla illegalità e, per questo, premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è voluto dare agli alunni e a giovani detenuti ed ex detenuti che vivono ancora in situazioni socio-personali disagiate, la possibilità di confronto e di crescita utilizzando lo sport come strumento di rivalsa e riscatto sociale.

Questa partita sarà un’occasione per tutti per riflettere sul valore e sul significato della cultura sportiva quale mezzo di affermazione della legalità.