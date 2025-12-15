Venticano celebra le feste: al via il cartellone del Natale stellare

Venticano si prepara a vivere un Natale all’insegna della magia, della condivisione e della tradizione. Da sabato 14 dicembre a martedì 6 gennaio, il paese si animerà con un ricco calendario di eventi pensati per grandi e piccoli, capaci di regalare emozioni e momenti indimenticabili sotto le stelle.

Laboratori creativi per bambini, spettacoli, concerti e cene tematiche si alterneranno a presepi viventi, gite tra le luminarie, feste in piazza, happy hour e le immancabili tombolate natalizie. Ogni sera, Piazza Monumento ai Caduti e Piazza del Mastro diventeranno il cuore pulsante delle festività, mentre le strade di Venticano si vestiranno di luci e allegria.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti alla cittadinanza, grazie alla collaborazione tra il Comune e le numerose realtà associative del territorio. Momenti speciali per riscoprire il valore della comunità e vivere un Natale fatto di sorrisi, solidarietà e tradizioni.