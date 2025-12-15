Montella, nel week end controlli serrati dei Carabinieri: droga e alcool nel mirino

Una lotta senza quartiere quella che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino sta promuovendo contro alcune delle più pericolose forme di illegalità che stanno interessando l’Irpinia: l’uso di sostanze stupefacenti e le condotte di guida scorrette.

In tale contesto, dando attuazione alle linee programmatiche dettate dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, durante il fine settimana appena trascorso la Compagnia Carabinieri di Montella ha coordinato una vasta rete di servizi che ha visto l’impiego di numerosi equipaggi, nei comuni dell’Alta Irpinia.

Nel corso delle attività, a Montella, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di cessione di sostanze stupefacenti. L’uomo, al termine di immediati accertamenti, è risultato aver ceduto una dose di eroina a un 38enne del posto, successivamente segnalato alla Prefettura di Avellino quale assuntore.

A Nusco, l’Aliquota Radiomobile ha denunciato un 59enne residente a Castelfranci, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza: l’etilometro ha fatto registrare un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, con conseguente ritiro immediato della patente di guida.

A Montella, infine, un 37enne del posto è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici durante un controllo stradale. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro e affidato a depositeria giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri conferma così la propria presenza costante sul territorio, a tutela della sicurezza e legalità.