Successo della 56a Giornata Nazionale Calciatori F.C. Mirgia Mercogliano

In riferimento alle precedenti dichiarazioni rilasciate dai signori Miriam e Gianluigi Corrado, figli dello stimato fondatore Gino Corrado, l’Associazione F.C. Mirgia Mercogliano comunica che la 56a Giornata Nazionale dei Calciatori della F.C. Mirgia Mercogliano e il ricordo di “Gino Corrado – Un Maestro in Paradiso” si sono regolarmente svolte, Sabato 13 Dicembre, presso il Ristorante Titino, con ampia e sentita partecipazione cittadina.

Il Presidente Elio Sateriale e tutti i soci dell’Associazione F.C. Mirgia ribadiscono la propria

vicinanza e il profondo cordoglio alla famiglia Corrado per il grave lutto che l’ha colpita, in

particolare per la recente scomparsa di Alessia. Si ribadisce che l’iniziativa, pur includendo il ricordo del co-fondatore Gino Corrado, è primariamente la 56a edizione dell’appuntamento statutario e storico del club, fondato proprio da Gino Corrado Elio Sateriale e Geppino Speranza.

L’Associazione F.C. Mirgia sottolinea che l’organizzazione dell’evento è stata curata con grande attenzione e meticolosità. Si precisa che la famiglia Corrado è stata regolarmente contattata e che, in un primo momento, era stato espresso il consenso per lo svolgimento della commemorazione nell’ambito dell’evento annuale della Mirgia. L’Associazione ha agito in buona fede e con la convinzione di avere il supporto della famiglia.

La significativa partecipazione dei cittadini e l’alta qualità del dibattito svoltosi hanno confermato la necessità di tenere l’evento, il cui tema era “IL FUTURO DELLA NOSTRA COMUNITÀ, RICORDANDO IL PASSATO”.

• Il Presidente Sateriale ha ricordato la storia del club e, con spirito critico, ha analizzato le

criticità che affliggono Mercogliano, presentando i progetti futuri dell’Associazione.

• Il Dott. Luca Pio Cucciniello ha analizzato il diritto allo sport nella Costituzione,

sottolineando come le lentezze burocratiche debbano essere superate dalla forza

dell’associazionismo e della comunità locale.

• Il messaggio della Dott.ssa Loredana Sateriale ha rimarcato il ruolo dello sport nel rafforzare il benessere psicologico e l’unità di una comunità.

Questo ampio confronto ha testimoniato che il glorioso passato della Mirgia Calcio non è un solo ricordo, ma un punto d’inizio che darà un contributo fattivo alla comunità di Mercogliano.