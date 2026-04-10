Venticano, bullismo e cyberbullismo: comune, scuola e associazioni in rete

Fare rete per proteggere i più giovani dalle insidie del bullismo e del cyberbullismo. È questo l’obiettivo del convegno organizzato in stretta sinergia da Cittadinanzattiva Montefalcione Avellino Bassa Irpinia- rete scuola, l’’amministrazione comunale del Comune di Venticano e l’Istituto Comprensivo di Montemiletto – sede Venticano .

L’evento, dedicato agli studenti dell’ultimo anno della scuola primaria e a quelli della scuola secondaria di primo grado, nasce dalla necessità di fornire strumenti concreti per riconoscere e contrastare fenomeni di prevaricazione, sia nel mondo fisico che in quello digitale.

Il tavolo dei relatori vedrà il confronto tra diverse professionalità, per offrire ai ragazzi una visione a 360 gradi del fenomeno: il Sociologo analizzerà l’aspetto sociale del fenomeno con particolare attenzione al contesto del “branco” e l’importanza dell’empatia e dell’inclusione all’interno del gruppo classe; il Neuropsichiatre infantile tratterà dell’aspetto emotivo e psicologico approfondendo il trauma delle vittime e i segnali di disagio che insegnanti e genitori devono saper cogliere; gli agenti della Polizia Postale illustreranno i rischi della rete, spiegando le conseguenze giuridiche dei comportamenti online e l’importanza di un uso consapevole dei social network e della messaggistica.

“Questo incontro rappresenta un passo fondamentale per la comunità”, dichiarano gli organizzatori dell’Associazione. “Lavorare in rete con il Comune la scuola e le forze dell’ordine ci permette di non lasciare soli i ragazzi e le famiglie in una sfida educativa così complessa”.

Il Comune di Venticano sottolinea come la prevenzione scolastica sia l’unico strumento efficace per costruire una cittadinanza digitale responsabile.

L’incontro si terrà il giorno 14 aprile 2026 alle ore 9:30 presso la Scuola secondaria di primo grado a Venticano . L’incontro sarà strutturato con una prima parte di relazioni e un secondo momento di dibattito aperto alle domande dei ragazzi.