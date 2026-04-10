Annullo filatelico di Poste Italiane per celebrare il centenario della spedizione di Nobile

LAURO- Un annullo filatelico postale per rendere omaggio al generale Umberto Nobile nel centenario del volo transpolare del Norge. E’ uno degli eventi che questa mattina ha scandito la prima giornata di celebrazione organizzata a Lauro in occasione dell’ anniversario. il 10 aprile 1926 quando l’aeronave N-1, con a bordo l’ingegnere Umberto Nobile a capo di un equipaggio internazionale, tra cui gli esploratori Roald Amundsen e Lincoln Ellsworth, partì dalla base di Ciampino (Roma) per raggiungere – dopo un viaggio di 13.000 km attraverso l’Europa e il Mar Glaciale Artico – le Isole Svalbard e da lì compiere il primo sorvolo del Polo Nord. Questa mattina, alla presenza dei dirigenti di Poste Italiane, a partire dalla responsabile del servizio filatelico per la provincia di Avellino Maria Ilario e’ stata consegnata al sindaco Rossano Sergio Boglione e al direttore del Museo Nobile Antonio Ventre, il primo annullo filatelico, cartolina e due francobolli, in onore della spedizione transpolare di Nobile. Una cartolina e’ stata anche consegnata al questore di Avellino Pasquale Picone, che ha partecipato alla manifestazione in Piazza alla vigilia della Festa della Polizia.