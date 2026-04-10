Mirabella Eclano, senso unico alternato sulla SS90 per lavori sul ponte Calore

A partire da lunedì 13 aprile prenderà il via l’accantieramento relativo alla seconda fase dei lavori di manutenzione sul ponte ‘Calore’, situato in corrispondenza del km 0,200 della strada statale 90 “delle Puglie”, a Mirabella Eclano (AV).
Nel dettaglio, ultimate le attività sui paramenti murari dell’opera eseguiti dalle aree golenali del fiume (quindi nella parte sottostante la carreggiata stradale, senza ripercussioni sulla circolazione), i lavori interesseranno adesso l’impalcato sovrastante il ponte.
Su quest’ultimo verranno eseguiti interventi di demolizione e rifacimento dei cordoli in cemento armato per l’installazione di nuove barriere di sicurezza, realizzazione di nuovi giunti di dilatazione e nuova pavimentazione stradale con relativa segnaletica.
Per l’esecuzione delle attività, la cui conclusione è fissata entro il prossimo autunno, si rende necessaria l’attivazione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o personale, tra il km 0,000 ed il km 0,500.
Le lavorazioni vengono eseguite senza modificare esternamente l’originaria tipologia costruttiva del ponte, che, quale opera muraria storica, riveste particolare interesse paesaggistico ed artistico, anche per la sua collocazione all’interno del parco fluviale del fiume Calore.
L’intervento, per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, consentirà di innalzare i livelli di sicurezza e di percorribilità dell’intera infrastruttura stradale.