Venticano, allarme truffe: finti funzionari dell’Anagrafe contattano i cittadini

L’Amministrazione Comunale di Venticano ha diramato un avviso urgente alla cittadinanza per segnalare la presenza di malviventi attivi sul territorio con tentativi di truffa ai danni dei residenti.

Il modus operandi dei truffatori punta a sfruttare la buona fede e le preoccupazioni delle persone, prendendo di mira in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani. Gli ignoti contattano le vittime telefonicamente spacciandosi per funzionari dell’Ufficio Anagrafe. Durante la chiamata, sostengono falsamente che la Carta d’Identità del destinatario presenti delle “anomalie” e, per risolvere il problema, annunciano l’imminente intervento dei Carabinieri per effettuare accertamenti immediati a domicilio.

Di fronte a queste richieste, il Comune di Venticano tiene a precisare in modo categorico che le Istituzioni non operano in questo modo. Nessun ufficio pubblico richiede mai pagamenti, la comunicazione di dati sensibili o interventi urgenti via telefono per problematiche di natura documentale. Le comunicazioni ufficiali non avvengono mai con modalità intimidatorie e non prevedono che il cittadino debba interagire con le Forze dell’Ordine per semplici verifiche anagrafiche.

L’invito rivolto alla popolazione è di mantenere alta la soglia di attenzione e di seguire alcune semplici regole di buonsenso: Non fornire alcun dato personale, anagrafico o bancario al telefono. Non aprire la porta a sconosciuti che si presentano con queste motivazioni senza aver prima verificato l’effettiva identità degli stessi. Diffidare di qualsiasi chiamata sospetta che utilizzi toni allarmistici.

L’Amministrazione fa appello al senso di comunità, invitando i cittadini a diffondere il messaggio per tutelare i concittadini più esposti a questo tipo di raggiri. Restare vigili è il primo strumento di difesa per la sicurezza della comunità.