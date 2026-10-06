Maltempo, scatta l’Allerta Gialla: temporali improvvisi, grandine e rischio idrogeologico

Instabilità e incertezza previsionale caratterizzano il quadro meteorologico delle prossime ore. La Protezione Civile della Regione Campania, recependo le valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi. L’allerta sarà valida a partire dalle ore 16:00 di oggi, martedì 6 ottobre 2026, e si estenderà fino alle ore 14:00 di domani, mercoledì 7 ottobre. Il provvedimento interessa gran parte del territorio regionale, ad eccezione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro).

Si prevedono rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio, con una spiccata tendenza a manifestarsi in modo improvviso e con forte intensità su scala locale. Il Centro Funzionale sottolinea la particolare incertezza previsionale: i fenomeni potranno avere una rapidissima evoluzione temporale, accompagnati da grandine, fulmini e violente raffiche di vento. Questi ultimi elementi potrebbero causare danni a coperture, alberi e strutture esposte.

Il rischio principale resta quello idrogeologico. L’avviso, diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU), segnala la possibilità di fenomeni di impatto al suolo tra cui: Allagamenti ed esondazioni; Superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e fiumi;

Scorrimento delle acque nelle sedi stradali; Caduta massi e frane, favorite dalla nota fragilità dei suoli campani.

Un richiamo particolare viene rivolto alle aree percorse da incendi nei mesi scorsi. I terreni resi fragili dal fuoco sono infatti estremamente vulnerabili e presentano un rischio idrogeologico e di frane nettamente superiore.

Al fine di mitigare e contrastare i fenomeni previsti, i Comuni sono tenuti ad attivare le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile, adottando tutte le misure strutturali e non strutturali previste. In ordine alle possibili raffiche di vento, si raccomanda inoltre alle autorità competenti di verificare con urgenza la corretta tenuta del verde pubblico (con particolare attenzione ai rami secchi o instabili) e la sicurezza delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche. Si invita infine la cittadinanza a prestare la massima attenzione, a limitare gli spostamenti non essenziali durante i picchi di maltempo, a evitare di sostare sotto gli alberi e a tenersi aggiornati sui bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.