Il 20 settembre torna la Camminata Rosa: presentate le iniziative di Iannace e The Power of Pink

Si è tenuto alle ore 11:00 di questa mattina, 17 aprile, al Circolo della Stampa di Avellino, l’incontro promosso da The Power of Pink e dal dottor Carlo Iannace, che ha riunito associazioni e istituzioni per presentare il calendario delle prossime iniziative dedicate alla prevenzione oncologica e al sostegno dei pazienti.

Due gli eventi principali annunciati: Una Luce per la Vita – 31 maggio 2026, Pietrelcina: torna la suggestiva fiaccolata dedicata ai malati oncologici, un cammino simbolico sulle orme di San Pio che unisce spiritualità, vicinanza e consapevolezza;

31 maggio 2026, Pietrelcina: torna la suggestiva fiaccolata dedicata ai malati oncologici, un cammino simbolico sulle orme di San Pio che unisce spiritualità, vicinanza e consapevolezza; Camminata Rosa — 20 settembre 2026: giunta alla XII edizione, la manifestazione resta un grande inno alla prevenzione e alla vita, rappresentando la voce di chi sta lottando contro il cancro, portando nelle strade il coraggio, la speranza e la testimonianza di chi affronta ogni giorno la malattia.

Durante l’incontro sono stati anche assegnati i fondi raccolti con “Sette Passi per un Sorriso”:

alla Fondazione Pausilipon Santobono di Napoli , per sostenere i piccoli pazienti oncologici;

, per sostenere i piccoli pazienti oncologici; alle associazioni locali impegnate nel supporto alle persone con autismo, realtà fondamentali per il territorio.

Un appuntamento partecipato, che conferma la forza di una comunità capace di mobilitarsi attorno ai temi della salute, della cura, della solidarietà.