Avella apre il sipario sul 1º Concorso Europeo Studentesco di Teatro Greco Antico

L’Amministrazione comunale di Avella è lieta di annunciare lo svolgimento del 1º Concorso Europeo Studentesco di Teatro Greco Antico, inserito nell’ambito del Programma Educativo di Cooperazione Ellenico-Italiana.
Si tratta di un evento di respiro internazionale che vedrà la partecipazione di compagnie teatrali studentesche provenienti dalla Grecia, impegnate nella rappresentazione dei grandi classici del teatro antico nello straordinario scenario dell’Anfiteatro Romano di Avella.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il dialogo culturale tra Italia e Grecia, offrendo agli studenti un’esperienza formativa di alto valore educativo, fondata sulla rilettura del patrimonio classico in chiave contemporanea.
Programma degli spettacoli:
19 aprile:
ore 12:30 – Odissea
ore 13:15 – Pluto
20 aprile:
ore 10:00 – Antigone – Ifigenia in Aulide – Elena
ore 11:00 – I Cavalieri di Aristofane
ore 12:00 – I Cavalieri di Aristofane
ore 13:00 – Lisistrata
ore 15:45 – Gli Acarnesi
ore 16:30 – Antigone
ore 17:30 – Gli Uccelli di Aristofane
22 aprile
ore 16:00 – Cavalieri di Aristofane
ore 16:45 – Cavalieri di Aristofane
ore 17:15 – Le Troiane / Elettra
ore 18:00 – Pittine di Cratino
23 aprile
ore 16:30 – Elena di Euripide
ore 17:00 – Antigone
ore 18:00 – Antigoni – Oidipous Tyrannos
24 aprile
ore 12:00 – Le Troiane di Euripide
ore 12:45 – Antigone
ore 13:30 – Gli Uccelli
ore 14:15 – Ifigenia in Tauride
ore 17:00 – Elettra
ore 17:50 – Antigoni
Le giornate del 21 e 25 aprile, alle ore 11:00, saranno dedicate alle premiazioni delle scuole partecipanti. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della città di Avella, oltre che un momento di confronto e crescita culturale per le giovani generazioni.
Per informazioni: +39 334 910 1117.