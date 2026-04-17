Avella apre il sipario sul 1º Concorso Europeo Studentesco di Teatro Greco Antico

L’Amministrazione comunale di Avella è lieta di annunciare lo svolgimento del 1º Concorso Europeo Studentesco di Teatro Greco Antico, inserito nell’ambito del Programma Educativo di Cooperazione Ellenico-Italiana.

Si tratta di un evento di respiro internazionale che vedrà la partecipazione di compagnie teatrali studentesche provenienti dalla Grecia, impegnate nella rappresentazione dei grandi classici del teatro antico nello straordinario scenario dell’Anfiteatro Romano di Avella.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il dialogo culturale tra Italia e Grecia, offrendo agli studenti un’esperienza formativa di alto valore educativo, fondata sulla rilettura del patrimonio classico in chiave contemporanea.

Programma degli spettacoli:

19 aprile:

ore 12:30 – Odissea

ore 13:15 – Pluto

20 aprile:

ore 10:00 – Antigone – Ifigenia in Aulide – Elena

ore 11:00 – I Cavalieri di Aristofane

ore 12:00 – I Cavalieri di Aristofane

ore 13:00 – Lisistrata

ore 15:45 – Gli Acarnesi

ore 16:30 – Antigone

ore 17:30 – Gli Uccelli di Aristofane

22 aprile

ore 16:00 – Cavalieri di Aristofane

ore 16:45 – Cavalieri di Aristofane

ore 17:15 – Le Troiane / Elettra

ore 18:00 – Pittine di Cratino

23 aprile

ore 16:30 – Elena di Euripide

ore 17:00 – Antigone

ore 18:00 – Antigoni – Oidipous Tyrannos

24 aprile

ore 12:00 – Le Troiane di Euripide

ore 12:45 – Antigone

ore 13:30 – Gli Uccelli

ore 14:15 – Ifigenia in Tauride

ore 17:00 – Elettra

ore 17:50 – Antigoni

Le giornate del 21 e 25 aprile, alle ore 11:00, saranno dedicate alle premiazioni delle scuole partecipanti. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della città di Avella, oltre che un momento di confronto e crescita culturale per le giovani generazioni.

Per informazioni: +39 334 910 1117.