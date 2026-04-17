Bisaccia, dal 19 aprile al Castello Ducale la bipersonale d’arte contemporanea di Costanzo e Bastianelli

Il Castello Ducale di Bisaccia ospita dal 19 aprile al 19 maggio 2026 la mostra bipersonale di Francesco Costanzo e Alberto Bastianelli, due artisti laziali protagonisti di un’esposizione che mette in dialogo esperienze, linguaggi e sensibilità differenti nel segno della pittura contemporanea. L’inaugurazione è in programma domenica 19 aprile alle ore 17.00. L’esposizione accoglie le opere di due autori che, pur provenendo dalla stessa regione, esprimono percorsi artistici distinti e riconoscibili. Francesco Costanzo, nato a Castelforte e attivo a Latina, porta in mostra una ricerca maturata nel corso di decenni di attività, segnata da una partecipazione costante alla vita artistica nazionale, da numerosi riconoscimenti e da una pittura attraversata da forte tensione espressiva. Nelle sue

opere affiorano una poetica intensa, una sensibilità drammatica e una continua esigenza di indagine formale, che ne fanno una presenza di rilievo nel panorama figurativo contemporaneo.

Accanto a lui espone Alberto Bastianelli, nato a Velletri, artista autodidatta che ha saputo costruire nel tempo un proprio linguaggio attraverso una pratica costante e una spiccata attitudine alla sperimentazione.

La sua pittura si muove con libertà tra cromatismo, figurazione, astrazione e informale, restituendo ogni volta una forte carica emotiva e una lettura personale del reale. La versatilità tecnica e la curiosità creativa ne fanno un autore capace di sorprendere, coinvolgere e rinnovare continuamente il proprio discorso visivo.

L’esposizione propone così un confronto tra due modi diversi di intendere la pittura. Da una parte l’intensità narrativa e la forza morale della ricerca di Costanzo, dall’altra la libertà inventiva e la sensibilità sperimentale di Bastianelli. Ne nasce un percorso che accompagna il visitatore attraverso atmosfere, segni e registri differenti, offrendo uno sguardo ampio sulla vitalità della produzione artistica contemporanea.

Si tratta di un nuovo appuntamento che conferma la volontà di rafforzare il legame tra il borgo altirpino, il suo patrimonio storico e una proposta culturale capace di coinvolgere artisti, studiosi, appassionati e visitatori. In questo percorso si rinnova anche la collaborazione con l’architetto Nicola Guarino, curatore della Pinacoteca di Teora, e con Arteuropa, associazione avellinese che rappresenta un punto di riferimento per la promozione artistica sul territorio.

«Con questa mostra prosegue un percorso di valorizzazione del Castello Ducale come spazio culturale aperto, dinamico e sempre più capace di mettere in relazione patrimonio storico e ricerca contemporanea», dichiara Giuseppe Ciani, assessore delegato al polo museale di Bisaccia. «L’obiettivo è consolidare, appuntamento dopo appuntamento, una proposta di qualità che renda Bisaccia un luogo di incontro, di conoscenza e di partecipazione. Anche questa esposizione si inserisce in una linea di lavoro che punta a rafforzare l’identità culturale del territorio e ad ampliare le occasioni di fruizione per cittadini, scuole e visitatori».

L’iniziativa offre dunque al pubblico l’occasione di incontrare due personalità significative della scena pittorica contemporanea in una sede di particolare fascino come il Castello Ducale, dove il dialogo tra le opere e gli spazi storici contribuisce a rendere ancora più intensa l’esperienza della visita.

Informazioni

Castello Ducale di Bisaccia

Mostra di Francesco Costanzo e Alberto Bastianelli

Dal 19 aprile al 19 maggio 2026

Inaugurazione: domenica 19 aprile, ore 17.00

Orari di visita: 11.00-13.00 | 17.00-19.00

Chiuso il lunedì mattina

Ingresso gratuito