Venti grammi di cocaina pronta allo spaccio: sessantunenne arrestato dalla Mobile

AVELLINO – Ancora un fine settimana contrassegnato da un sequestro di cocaina ed un arresto. Quello eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino, agli ordini del vicequestore Ennio Ingenito nella serata di ieri nel capoluogo. Ai domiciliari e’ finito un sessantunenne, un soggetto gia’ noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Quando gli agenti della Sezione Antidroga agli ordini del sostituto commissario Roberto De Fazio lo hanno bloccato in un controllo su strada con una somma in contanti di 500 euro, considerati i suoi precedenti hanno deciso di estendere la perquisizione presso la sua abitazione. L’intuizione ha avuto esito positivo. Nell’armadio della casa dell’arrestato, in una delle traverse della zona dello Stadio, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto undici bustine contenenti quasi mezzo grammo di cocaina (4 grammi lordi) e una bustina con circa quindici grammi. L’uomo, su disposizione del pm di turno della Procura di Avellino Luigi Iglio, e’ stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, che si e’ svolta in mattinata davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Elena Di Bartolomeo. Il difensore dell’arrestato, il penalista Gerardo Santamaria, ha avanzato la richiesta di patteggiamento per il suo assistito ad un anno e sei mesi , la Procura ha chiesto i domiciliari. Nella mattinata si conoscera’ la decisione del Giudice. L’offensiva della Polizia di Stato contro lo spaccio in citta’ ha segnato un nuovo arresto. Anche il segnale che, nonostante le attività sempre piu’ incalzanti che sotto il coordinamento della Procura di Avellino hanno portato anche nell’ultimo mese Polizia e Carabinieri ad eseguire vari arresti, la domanda di stupefacente sul territorio ed in particolare nel capoluogo non è mai esaurita. Il sessantunenne tra l’altro aveva anche un precedente specifico per spaccio risalente al 2021. Aerre