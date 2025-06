Carcere di Bellizzi, ancora disordini: la denuncia dell’Uilpa

Nel pomeriggio di ieri un nuovo grave evento critico si è registrato nella C.C. di Avellino Bellizzi, da come ci viene riferito, sembrerebbe che un detenuto appartenente al circuito comuni, ubicato presso il reparto transito, è stato aggredito da altri detenuti ristretti presso la stessa sezione detentiva, procurandogli lesioni tali da dover essere trasportato presso l’Ospedale civile “Moscati” di Avellino.

Fortunatamente, si è evitato il peggio, grazie al tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria, che con enorme professionalità ha messo in atto tutte le procedure atte a evitare una situazione che poteva con molta probabilità degenerare.

I poliziotti intervenuti, però, per ristabilire l’ordine, ne hanno fatto le spese, infatti sono dovuti anch’essi ricorrere alle cure ospedaliere, dimessi con prognosi di 7 giorni.

Il responsabile G.A.U. della segreteria Uilpa Polizia Penitenziaria di Avellino, Raffaele Troise: “Continuiamo a esprimere la nostra massima preoccupazione per l’andamento del penitenziario e per questo ultimo evento critico, che ci riporta purtroppo alla mente un ulteriore avvenuto qualche tempo fa, che vide coinvolto un altro detenuto appartenente al circuito comuni e che sicuramente i mass media ricordano. La Uilpa, da tempo ormai, forse troppo, chiede un intervento risolutivo che sia definitivo e concreto.

Si esprime la massima solidarietà e supporto ai colleghi tutti della casa circondariale e in particolare ai colleghi colpiti, con l’augurio di una pronta guarigione, promettendo interventi mirati, continuando la nostra battaglia, con la quale si chiede più sicurezza nell’istituto irpino, presupposto fondamentale per garantire il corretto espletamento del mandato costituzionale”.