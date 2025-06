Avellino, arresto per un 38enne pregiudicato in affidamento ai servizi sociali

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno dato esecuzione al decreto del Magistrato di Sorveglianza di Avellino di sospensione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali e contestuale ordine di accompagnamento in Istituto di pena nei confronti di un 38enne avellinese, gravato da precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, già destinatario della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

In particolare, il predetto, attualmente sottoposto alla misura provvisoria dell’affidamento in prova ai servizi sociali, poneva in essere comportamenti illeciti tali da determinare la revoca della misura e il contestuale accompagnamento in Istituto di pena.

Il predetto, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale “A. Graziano” di Avellino.