Ventenne scoperto con due telefonini rubati: denunciato per ricettazione

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Carabinieri

AVELLINO- Scoperto dai militari della Stazione di Avellino in possesso di due telefonini rubati, finisce nei guai per ricettazione. I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno denunciato un ventenne della provincia di Lodi, trovato in possesso di due telefoni cellulari risultati provento di furto e sottoposti a sequestro per la restituzione ai legittimi proprietari.