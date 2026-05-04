Martedì 5 maggio Cervinara Rinasce si presenta: “Siamo energia e voglia di fare”

Martedì 5 maggio, a partire dalle ore 19,00 nella Sala della Cultura del comune di Cervinara, in piazza Trescine, ci sarà la presentazione della lista numero 2, Cervinara Rinasce, che presenta come candidato sindaco Filuccio Tangredi.

La presentazione si doveva svolgere nel fine settimana ma è stata rinviata in segno di rispetto per la tragica morte di Guido Catilino, un ragazzo di appena 19 anni.

La manifestazione di martedì servirà a presentare i dodici candidati alla carica di consigliere comunale. Allo stesso tempo verrà dato spazio ai primi punti del programma elettorale che Cervinara Rinasce ha stilato. Il finale, invece, sarà tutto per Filuccio Tangredi che, naturalmente, non ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati, ossia per dieci anni.

“Mai avrei pensato, ci ha spiegato il candidato primo cittadino di Cervinara Rinasce, di candidarmi per la terza volta alla guida del mio amato paese. Ma le condizioni in cui versa Cervinara e soprattutto le sollecitazioni che mi sono arrivate dai componenti della mia lista e dalla maggior parte dei cittadini, mi hanno spinto ad assumere questa decisione”.

Filuccio Tangredi si dichiara molto soddisfatto della sua squadra. “L’energia che spinge queste persone, sia quelle esperte che i giovani che si affacciano per la prima volta in politica, è contagiosa ed è frizzante. Hanno tanta voglia di fare, di fare esclusivamente per il bene di Cervinara. Vogliono mettersi in gioco e soprattutto vogliono che la nostra comunità trovi uno nuovo slancio verso lo sviluppo non dimenticando le persone che più hanno bisogno di aiuto, come gli anziani e le fasce deboli della società. Invito tutti i cittadini – conclude il candidato sindaco di Cervinara Rinasce – a partecipare alle nostre manifestazioni perché possano darci la forza di cui abbiamo bisogno”.