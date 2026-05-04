Montoro, chiude l’indirizzo “Accoglienza Turistica” per l’Istituto Alberghiero “Doria”

Da qualche giorno l’istituto Alberghiero “Manlio Rossi Doria” ha comunicato agli studenti e alle loro famiglie che l’indirizzo “Accoglienza Turistica” per il prossimo anno scolastico sarà soppresso presso la sede di Montoro.

Famiglie, docenti e studenti sono particolarmente preoccupati di tale situazione che porterebbe le classi ancora attive a spostarsi presso la sede di Avellino.

“Una triste pagina per il nostro territorio – ha commentato il sindaco Salvatore Carratu’ – ancora di più per quei due ragazzi con disabilità obbligati a cambiare scuola. Non è solo questione di edificio, la scuola è relazione, amicizia, famiglia, in modo particolare per chi è portatore di disabilità. Questi studenti hanno diritto a compiere il loro percorso di studio e di relazione nel luogo prescelto a inizio percorso scolastico; non si possono chiudere le porte e mettere sul tavolo solo e soltanto lo schema costi-benefici. E lo stesso discorso vale per tutti gli studenti e le famiglie che hanno scelto di studiare a Montoro, senza spostarsi in altri sedi. Come sindaco ho immediatamente scritto agli organismi di competenza sul piano scolastico e regionale, e non mi fermerò. Aspettiamo insieme alle famiglie risposte veloci, risposte certe, i ragazzi e lo studio prima di tutto”.