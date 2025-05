Ventenne ferito a colpi di pistola ad Altavilla Irpina, arrestato l’autore

Nella serata di ieri, a Benevento, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Altavilla Irpina, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale nei confronti di un 27enne del posto gravato da pregiudizi di polizia.

Le indagini, condotte dal NOR – Sezione Operativa della Compagnia di Avellino e coordinate da questa Procura, hanno consentito di ricostruire quanto accaduto nella notte del 4 maggio u.s. ad Altavilla Irpina. In quella notte, dopo una lite in strada nei pressi di un locale pubblico, scaturita da motivi futili ancora in corso di accertamento, l’indagato avrebbe estratto un’arma illegalmente detenuta e percosso al capo la parte offesa,

causandogli gravi lesioni. Immediatamente dopo avrebbe esploso un colpo di pistola che lo colpiva all’emitorace sinistro, e poi si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Individuato quale autore, si sottraeva volontariamente alla cattura, così da essere destinatario di un decreto di latitanza emesso dal GIP il 12 maggio 2025.

Le ipotesi in contestazione si riferiscono a tentato omicidio volontario e detenzione di arma comune da sparo in luogo pubblico. Durante le indagini sono state fatte numerose perquisizioni e sequestrate munizioni illegalmente detenute.

Il provvedimento notificato è una misura disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.