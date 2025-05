VIDEO/ Liste fantasma a Senerchia, Piantedosi: “Una vicenda indecorosa”

“Una vicenda direi indecorosa, ne ho parlato col capo della Polizia. Ormai il processo elettorale è avviato, ma credo che interverremo per fare in modo che, in futuro, vi siano strumenti in grado di scoraggiare il ricorso a questi meccanismi distorti, ovvero l’utilizzo improprio delle regole democratiche per ottenere benefici di altro genere. Ci metteremo mano. Molte di queste situazioni hanno coinvolto appartenenti a istituzioni pubbliche e alle Forze di Polizia. Sarà necessario disciplinarle meglio”.

Così il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che questa mattina ha partecipato al Polo Giovani di Avellino alla presentazione dell’ultimo libro di Aldo Balestra “80 Passi in Rete – Vite oltre gli ostacoli”. Il riferimento del Capo del Viminale è ovviamente alla vicenda delle cosiddette liste “fantasma”; quelle, cioè, composte in prevalenza da appartenenti alle forze dell’ordine, presentate nei comuni sotto i mille abitanti col solo scopo di ottenere il congedo retribuito per il periodo della campagna elettorale. E uno dei casi più eclatanti di questa tornata ha riguardato il comune irpino di Senerchia, dove le liste di non residenti hanno raggiunto il numero record di 18 su 20.

Piantedosi, tuttavia, si è soffermato anche sull’imminente campagna elettorale in vista delle Regionali in Campania: “Mi auguro una tornata elettorale serena e feconda di proposte positive, bisogna fare una distinzione tra la narrazione di questi dieci anni e la realtà dei fatti”. E sull’emergenza idrica: “Bene l’iniziativa della Regione Campania di creazione di presupposti per risolvere le perdite idriche in Irpinia. E’ un impegno che però deve essere protratto nel tempo e la nuova consiliatura regionale dovrà giocare un ruolo importante in sinergia col commissario straordinario per fare in modo che si proceda a passi spediti”.