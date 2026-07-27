“I Venerdì dell’Oasi” del Lago di Conza, il prossimo sarà un incontro sulla gioielleria del futuro

Proseguono gli appuntamenti de “I Venerdì dell’Oasi”, il ciclo di incontri culturali promosso dall’Oasi WWF Lago di Conza, con l’obiettivo di creare un punto d’incontro tra natura, arte, innovazione e divulgazione.

Venerdì 31 luglio, alle ore 18:30, l’Oasi ospiterà Antonio Zarrilli, artista e designer specializzato nella realizzazione di monili e oggetti di design che fondono la creatività artigianale con le più moderne tecnologie di fabbricazione digitale.

Nel corso della serata i visitatori potranno assistere alla realizzazione dal vivo di gioielli mediante una stampante 3D, osservando tutte le fasi del processo creativo: dalla progettazione alla stampa, fino alle rifiniture eseguite manualmente dall’artista.

La dimostrazione permetterà di comprendere come la tecnologia non sostituisca la manualità dell’artigiano, ma ne diventi uno strumento capace di ampliare le possibilità espressive e creative, dando vita a pezzi unici che uniscono design contemporaneo, ricerca artistica e lavorazione tradizionale.

Le opere di Antonio Zarrilli, caratterizzate dall’impiego di materiali innovativi, perle naturali ed elementi realizzati con stampa tridimensionale, rappresentano un esempio concreto di come arte e innovazione possano convivere armoniosamente.

L’incontro sarà inoltre un’occasione per conoscere più da vicino le potenzialità della stampa 3D, tecnologia oggi utilizzata in numerosi settori, dall’architettura al design industriale, dalla medicina all’ingegneria, fino alla produzione artistica.

Come sempre, l’evento si svolgerà in un clima informale, favorendo il dialogo diretto con l’artista e consentendo ai partecipanti di porre domande, osservare da vicino le tecniche impiegate e approfondire il mondo della progettazione digitale e della manifattura additiva.

Con iniziative come questa, l’Oasi WWF Lago di Conza conferma la propria missione di luogo dedicato non solo alla tutela della biodiversità, ma anche alla diffusione della cultura, della conoscenza e dell’innovazione, dimostrando come un’area naturale possa diventare un luogo di incontro privilegiato per il confronto tra discipline, idee e creatività.

L’ingresso è libero.