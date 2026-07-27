Successo per “Confimprenditori Incontra 2026” a Santo Stefano del Sole

Numerose le autorità presenti all’evento. A fare gli onori di casa è stato il Vicepresidente Nazionale di Confimprenditori, Gerardo Santoli. Tra gli ospiti figurano l’Assessore della Regione Campania Maria Carmela Serluca, il Direttore Artistico Roberto D’Agnese, il conduttore radiofonico Bruno Gaipa, la conduttrice Elvira Anzalone, il Direttore di Confimprenditori Irpinia Sannio Celestino Iannone e la Direttrice Provinciale del Patronato Labor Stefania Rodia.

A ricevere il prestigioso Premio Confimprenditori 2026 quest’anno sono stati Gerardo Sarno, titolare del Caseificio Antico Casaro, e il Generale Antonio Felice Caputo.

La serata si è conclusa con l’emozionante esibizione del Maestro Peppe Barra, vero e proprio monumento vivente della tradizione e della cultura teatro-musicale nazionale.