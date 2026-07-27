Celebrazioni di Sant’Anna, i Vigili del Fuoco e l’Associazione Nazionale alla tradizionale Alzata del Pannetto

La ricorrenza della festa di Sant’Anna, avutasi come ogni anno nella data del 26 luglio, si è rinnovata anche ad Avellino con la tradizionale e sentita cerimonia dell’Alzata del Pannetto, l’evento storico che dà ufficialmente il via alle celebrazioni solenni in onore della Madonna Assunta.

Alla presenza delle massime autorità civili e militari, e nel solco di una consolidata tradizione intrapresa ormai da qualche anno, il trasporto della preziosa effigie della Madonna è stato affidato al personale dell’Associazione Nazionale del Corpo (sezione di Avellino), che ha operato in stretta collaborazione con il personale operativo del Comando irpino.

Questa rinnovata sinergia tra i Vigili del Fuoco in servizio e i membri dell’Associazione ha dimostrato, ancora una volta, il valore del prezioso lavoro svolto quotidianamente al fianco della comunità e della gente di Avellino, unendo lo spirito istituzionale alla profonda devozione del territorio.