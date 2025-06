Venerdì 27 Giugno apericena in giardino al Agriturismo Il Rivolo

Preparati da chef di una cucina che crea gusti e piatti ad ogni occasione festività di periodi dell’anno, un’ Apericena tutto da gustare e da cantare con le note degli 883 sotto le stelle del cielo caldo e dolce d’estate,

tra il giardino del Rivolo con gazebi in legno affiancato da piante di ulivi per stare al fresco

con una vista panoramica alle falde di Bagnoli Irpino.



Insomma non aspettare prenota con la tua grande comitiva di amici per trascorrere una serata diversa dal solito lontano dalla città tra le fresche montagne della verde irpinia.

a partire dalle 20.30