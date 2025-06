Lauro, bolla come “incompetente” il sindaco: assolto l’ex primo cittadino

LAURO- Assolto dall’ accusa di diffamazione l’ ex sindaco di Lauro Antonio Bossone “perchè il fatto non costituisce reato”. Si è chiusa così la querelle prima politica, nata dalla pubblicazione di uno “stato” di WhatsApp dell’ex fascia tricolore di Lauro Antonio Bossone, difeso dall’avvocato Gianfranco Iacobelli, nei confronti dell’attuale primo cittadino di Lauro, che aveva proposto denuncia nei confronti del suo predecessore e poi giudiziaria. Le motivazioni della sentenza, emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone saranno depositate entro 90 giorni. Il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Teresa Venezia aveva infatti firmato un decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Bossone, accusato di diffamazione nei confronti del sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione per quanto scritto in merito alla vicenda scuole e alla perdita dei fondi, senza una soluzione adeguata. Il processo celebrato dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone avrebbe escluso dunque il profilo diffamatorio nei confronti dell’amministratore, che si era costituito in giudizio come parte civile. In aula era stata la stessa Procura a chiedere l’assoluzione dell’ex sindaco. La questione principale del processo legata al diritto di critica politica da parte dell’ex primo cittadino. All’attenzione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino anche una serie di documenti depositati dalla difesa. Verosimilmente una tesi accolta dal giudice monocratico, anche se sarà necessario attendere le motivazioni della sentenza.