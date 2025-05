Vasto incendio Nola: il vento porta la colonna di fumo sull’Irpinia

Si segnala un vasto incendio in corso presso un deposito di materiale da cancelleria situato nell’area del CIS/Interporto di Nola (NA). Il rogo sta generando un’importante colonna di fumo, che, a causa della direzione del vento, si sta estendendo verso l’area del Mandamento Baianese.

Il materiale coinvolto nella combustione comprende plastica e inchiostri, sostanze che, se bruciate, possono liberare nell’aria composti potenzialmente nocivi per la salute. Per questo motivo, l’ARPAC – Dipartimento di Napoli ha avviato il monitoraggio della qualità dell’aria, al fine di verificare la presenza di particelle pericolose (come diossine, polveri sottili e altri composti organici volatili).

Attualmente, le condizioni atmosferiche (in particolare la scarsa umidità) non favoriscono il deposito a terra delle sostanze rilasciate, ma è comunque fondamentale adottare misure precauzionali.

Si raccomanda alla popolazione delle zone interessate di:

• Tenere chiuse porte e finestre

• Spegnere o disattivare impianti di ventilazione e condizionamento

• Non stendere panni all’esterno

• Evitare attività all’aperto, se non strettamente necessarie.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno in base all’evoluzione della situazione e ai dati forniti dalle autorità competenti.