Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala in visita alla Compagnia Carabinieri di Montesarchio

Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri Campania, con sede a Napoli, oggi ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Montesarchio, importante presidio dell’Arma sul territorio sannita. Ricevuto dal Capitano Virginia Coni e da tutti i Comandanti di Stazione dipendenti che hanno illustrato le peculiarità del territorio, si è intrattenuto con il personale presente, ringraziandolo e mostrando riconoscenza per l’impegno quotidianamente profuso, esortando tutti i Carabinieri ad operare con la massima professionalità per raggiungere gli obiettivi istituzionali. Nel sottolineare l’importanza del solido legame tra i presidi territoriali

dell’Arma dei Carabinieri e i cittadini, ha richiamato la necessità di una vigilanza attenta e costante del territorio, in particolar modo con riguardo alle categorie più fragili.