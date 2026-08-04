Grandinata su montorese e serinese: la conta dei danni nei comuni colpiti

Una nuova violenta grandinata si e’ abbattuta nel pomeriggio su una parte della provincia di Avellino. Questa volta acqua e chicchi di grandine hanno interessato in particolare la zona montorese e della Valle del Sabato. Maggiore preoccupazione per i danni all’agricoltura. Nelle immagini da San Michele di Serino i danni provocati dal maltempo, in particolare nei terreni.
Redazione Irpinia
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