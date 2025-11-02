Vandalizzato manifesto Meloni, Fruncillo: “Gesto vile, ma non ci intimoriranno”

La sede del circolo di Fratelli d’Italia di Ariano Irpino è stata vandalizzata nelle scorse ore. A denunciarlo è la presidente provinciale del partito, Ines Fruncillo, che condanna duramente l’episodio definendolo un attacco “vile e antidemocratico”.

“È stata vandalizzata la sede del circolo di Fratelli d’Italia di Ariano Irpino. Un gesto vile e antidemocratico, che condanniamo con forza, segno di un clima di intolleranza che ci sdegna profondamente”, dichiara Fruncillo, sottolineando che l’obiettivo non è soltanto un simbolo fisico, ma ciò che rappresenta.

“Hanno provato a colpire un volto, ma non potranno mai colpire ciò che rappresenta: la libertà, la coerenza e il coraggio delle idee. Chi sceglie la violenza e l’anonimato invece del confronto dimostra solo debolezza e paura”, aggiunge.

Fruncillo assicura che l’episodio non fermerà il percorso politico del partito: “Ecco perché non ci lasceremo intimorire: episodi come questo ci rendono più uniti, più convinti e più determinati a portare avanti il nostro impegno per il territorio”.

Infine un appello ai giovani e ai cittadini: “Andiamo avanti, perché vogliamo dare ai giovani un esempio diverso: non quello dell’intolleranza e della rabbia, ma quello del rispetto, del coraggio e dell’amore per la propria terra. Mentre altri distruggono, noi costruiamo un futuro migliore per l’Irpinia, per la Campania, per l’Italia”.