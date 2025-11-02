Pippo, il noto cane di quartiere di Avellino, ha affrontato un nuovo intervento chirurgico a causa della rottura del precedente impianto, compromesso dal suo peso. L’operazione, eseguita presso la Clinica Veterinaria Anicura di Firenze, è riuscita, ma saranno necessari dieci giorni per confermare il pieno recupero.

I volontari ringraziano la clinica per la professionalità e il servizio di trasporto Ampana ODV di Livorno per il supporto logistico. Le spese mediche restano elevate, e i volontari lanciano un appello ai cittadini per contribuire alle cure di Pippo, nella speranza che questo sia il suo ultimo intervento e possa finalmente tornare a una vita serena.