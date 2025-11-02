Avellino, in Questura la cerimonia ai Caduti della Polizia di Stato

Si è svolta questa mattina, presso la sede della Questura di Avellino, la cerimonia commemorativa in occasione della giornata dedicata alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato, in concomitanza con la Commemorazione dei Defunti. L’evento, officiato da Mons. Enzo Spagnuolo, ha visto la partecipazione del Questore, dei funzionari della Questura, del personale dipendente, della Sezione ANPS locale “Ciriaco Di Roma” e dei familiari dei caduti e delle vittime del dovere.

Il momento più significativo della cerimonia è stata la deposizione della corona d’alloro, a nome del Questore della Provincia di Avellino Dr. Pasquale Picone, in ricordo di tutti coloro che, indossando la divisa della Polizia di Stato, hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere. Con questo gesto simbolico, la Polizia di Stato ha reso omaggio a chi ha dato tutto per la sicurezza e la serenità della collettività.

Alla cerimonia ha partecipato anche il Viceprefetto Dr.ssa Elisabetta De Felice, che insieme al Questore ha deposto la corona in memoria dei caduti. Questo atto di profondo rispetto e gratitudine è stato un momento di riflessione e di vicinanza verso le famiglie che hanno vissuto il dolore della perdita dei propri cari nel servizio.

La cerimonia si è conclusa con un momento di raccoglimento, rafforzando il legame di solidarietà e di affetto che unisce tutti coloro che quotidianamente, in diverse vesti, sono impegnati al servizio della comunità.

Al termine dell’evento, il Questore ha voluto incontrare personalmente i familiari delle vittime, esprimendo loro il sostegno e la solidarietà della Polizia di Stato. Un gesto che ha rappresentato la vicinanza e il supporto dell’Istituzione, che non dimentica mai il sacrificio di chi ha dato la propria vita per il bene comune.