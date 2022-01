Avellino, vandali in stazione: vetrate distrutte

Vandali in azione alla stazione di Avellino. E’ stato danneggiato un orologio e sono state infrante delle vetrate. Le foto dei danni sono state diffuse da Pietro Mitrione, anima dell’associazione “In Loco Motivi”, da sempre in fila per rianimare il trasporto su ferro in provincia di Avellino. (Foto di copertina tratta dal profilo Facebook di Pietro Mitrione)

Mitrione, attraverso il suo profilo facebook, ha commentato così l’accaduto: “Vandali in libera uscita alla stazione ferroviaria di Avellino… Inevitabilmente prevedibile…

Da qualche tempo terra di sfogo per giovani sfaccendati pomeridiani. Abbandono chiama degrado. Borgo Ferrovia dimenticato. In attesa di enjoy time”.