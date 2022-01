Falso in bilancio al Comune di Avellino: ascoltato l’investigatore

Questa mattina in aula, presso il tribunale di Avellino, è stato ascoltato un finanziere impegnato nell’inchiesta su un presunto falso in bilancio contestato agli ex esponenti della giunta comunale, guidati dall’ex sindaco Paolo Foti, prosciolto prima di arrivare in processo. Al momento a processo ci sono cinque persone, fra ex assessori ed ex revisori dei conti (Angelina Spagnuolo, Gianluigi Marotta, Ottavio Barretta, Antonio Pellegrino e Antonio Savino),

L’inchiesta è nata dopo un esposto presentato dal consigliere d’opposizione, Dino Preziosi. Fra le contestazioni evidenziate dall’accusa, anche un presunto mancato riconoscimento di circa 12 milioni di euro di pignoramento per sottrarre il Comune dal regime di ente strutturalmente deficitario.

Il testimone ha confermato le accuse contestate dalla Procura. La prossima udienza è fissata per il 23 marzo 2022.