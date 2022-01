Torre Le Nocelle, autocisterna in fiamme sull’A16: vigili del fuoco in azione. Nel pomeriggio di oggi, sono dovuti intervenire i caschi rossi del distaccamento di Grottaminarda, per un principio d’incendio ad un’autocisterna che trasportava azoto liquido.

Per fortuna le fiamme, che hanno riguardato una coppia di pneumatic,i sono state subito circoscritte evitando il peggio. I vigili del fuoco hanno dato assistenza per il recupero del pesante automezzo.