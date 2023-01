Vallo Lauro, una 20enne in ospedale con ferita da taglio: indaga la polizia

Una ventenne giunta al Pronto Soccorso con una ferita all’addome che avrebbe interessato anche il fegato, tanto da richiedere nella notte un intervento di urgenza dell’equipe del primario Pasquale Sullo del Santa Maria Della Pieta’ di Nola che ha salvato la ragazza da rischi piu’ gravi.

E’ quello su cui indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro, che dopo la segnalazione da parte del drappello ospedaliero della ventenne giunta con ferite di un’arma da taglio, hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto.

La ragazza, residente a Taurano, e’ in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Gli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, avrebbero gia’ ascoltato anche i suoi familiari. Come avviene sempre in questi casi le indagini non trascurano alcuna ipotesi, ma non si esclude possa essersi trattato di un incidente.