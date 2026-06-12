Vallo Lauro, Salvatore Grasso giura da commissario della Polizia di Stato

VALLO LAURO- C’e’ anche Salvatore Grasso, originario del Vallo di Lauro, tra i 275 neo commissari dei corsi di formazione 113 bis e 114 hanno che hanno concluso il loro percorso formativo con la cerimonia del giuramento solenne. Le celebrazioni si sono svolte nella sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della musica Ennio Morricone di Roma, dove i 275 commissari, contingente più numeroso degli ultimi corsi di formazione, hanno prestato giuramento davanti alla Bandiera della Scuola superiore di Polizia.

L’evento, che si è svolto alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani, è stato introdotto dal direttore dell’Istituto Mario Viola, che ha poi dato lettura della solenne formula del giuramento.

Presenti alla cerimonia anche il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, e il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Lorenzo Guerini oltre ai sottosegretari all’Interno Nicola Molteni e Paola Ferro e al capo di gabinetto del Ministro dell’interno Maria Teresa Sempreviva. I giovani commissari hanno condiviso con i loro familiari, che hanno gremito la platea, l’emozione del momento in cui hanno pronunciato il solenne “lo giuro” ed il successivo canto dell’Inno d’Italia suonato dai musicisti della Banda musicale della Polizia di Stato.

In una nota, il sindaco del Comune di Lauro Rossano Sergio Boglione ha definito “un giorno di orgoglio per il Vallo di Lauro” il traguardo raggiunto dal dottore Salvatore Grasso. “Una giornata ricca di emozione e significato istituzionale ha segnato il percorso del Dott. Salvatore Grasso, protagonista del solenne giuramento e della consegna della fascia tricolore, simboli di appartenenza, responsabilità e servizio verso lo Stato e i cittadini-si legge nella nota- La nomina a Commissario della Polizia di Stato rappresenta il coronamento di un cammino professionale fondato su dedizione, sacrificio e profondo senso del dovere. Un traguardo che rende onore non solo alla sua persona, ma all’intera comunità del Vallo di Lauro, che vede riconosciuti valori di impegno, legalità e meritocrazia”. Non potevano mancare gli auguri al neo commissario da parte dell’amministrazione comunale: “Nel giorno di questa importante cerimonia, rivolgiamo al Dott. Grasso e alla sua famiglia le più vive congratulazioni e i migliori auguri per il prestigioso incarico che lo attende, certi che saprà interpretare il suo ruolo con equilibrio, competenza e spirito di servizio”.