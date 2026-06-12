Atripalda e Montoro, due furti al bene comune: un defibrillatore e gli attrezzi del Forum Giovani

ATRIPALDA- MONTORO- Nelle ultime ore ci sono stati due furti che oltre al danno patrimoniale rappresentano quello che potrebbe definirsi un danno al “bene comune”. Rubare un defibrillatore donato da un’associazione di beneficenza come e’ avvenuto ad Atripalda al Parco delle Acacie e gli attrezzi dei ragazzi del Forum Giovanile non si possono definire diversamente. Perché in questo caso il danno è alla comunita’. Un defibrillatore può salvare delle vite umane, le attrezzature del Forum dei Giovani servono a fare crescere i momenti di aggregazione tra di loro, senza dovere rifugiarsi altrove o su un dispositivo elettronico. I due raid sono avvenuti a distanza di poche ore,

A darne notizia sono stati i volontari di Officina 83042, l’associazione di Beneficenza di Atripalda, che hanno assicurato come anche quest’anno con i proventi degli eventi che organizzeranno, si continuerà a fare beneficenza: ” Purtroppo, con tanto rammarico vi comunichiamo che oggi abbiamo scoperto che l’apparecchio donato al comune lo scorso autunno (grazie alla beneficenza fatta la V edizione del ‘’Dedicato..’’) e installato presso il Parco delle Acacie di Atripalda è stato rubato.

Ci sono davvero poche parole spendibili in questa occasione, e più della metà non sarebbero piacevoli. Potremmo fermarci a questo mettere il muso lamentarci di quanta bruttezza c’è nel mondo a causa di persone che compiono atti del genere, e invece no… Chiunque abbia deciso di fare una cosa del genere per quanto ci riguarda è piccolo così e non merita il nostro tempo, la denuncia e le autorità svolgeranno il loro lavoro, il nostro invece?

Anche quest’anno con i soldi raccolti durante la giornata del Dedicato a chi non c’è più VI edizione (Domenica 12 Luglio Parco delle Acacie), faremo beneficenza!

Perché a noi piace vedere la bellezza nel mondo”. Anche per il furto a Montoro, i ragazzi del Forum dei Giovani di Montoro hanno rappresentato in una nota la loro amarezza ma anche la determinazione a non fermarsi davanti a questo atto tra il vandalismo ed il furto: Un gesto che ci lascia amareggiati, ma che non fermerà il nostro impegno.Quanto accaduto colpisce non solo il Forum dei Giovani, ma tutti coloro che credono nella partecipazione, nella condivisione e nella crescita della nostra comunità.Oggi più che mai sentiamo la necessità di essere uniti, di prenderci cura degli spazi comuni e di valorizzare le realtà che operano quotidianamente per il territorio e per i giovani.Noi continueremo ad andare avanti, con la stessa passione e determinazione di sempre.