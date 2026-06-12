La Camera Penale Irpina presenta a Rimini per l’ Open Day sui “Nuovi Orizzonti di Riforma”

RIMINI- Anche quest’anno la Camera Penale Irpina è presente a Rimini per l’Open Day organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiani, evento giunto alla decima edizione. A rappresentare l’associazione irpina, l’Avvocato Stefano Vozzella, responsabile della Scuola di formazione della Camera Penale Irpina, gli Avvocati Raffaele Petrillo e Maria Beccio, componenti della Scuola di formazione della Camera Penale Irpina, l’Avvocato Matteo Raffaele Fimiani, già Coordinatore della Consulta dei Giovani Penalisti Irpini, l’Avvocato Simone Imparato, attuale Coordinatore della Consulta dei Giovani Penalisti Irpini e gli Avvocati Assia Iannaccone e Fortuna Alessandra Grimaldi, componenti della Consulta dei Giovani Penalisti Irpini. L’evento di quest’anno, denominato “Nuovo orizzonti di riforma”, verterà sulle proposte di innovazione normativa avanzate dalla avvocatura penale ed in grado di rendere sempre più efficaci e solide le garanzie difensive dell’imputato, a partire dal ruolo svolto nell’interesse del medesimo da parte del difensore d’ufficio, troppo spesso sottovalutato, ed invece, a pari di quello di fiducia, baluardo di legalità processuale.