Vallo Lauro, nuovo raid nelle scuola: rubati pc all’Agrario e Medie di Domicella

DOMICELLA- A distanza di qualche settimana dal raid che ha fatto scendere in piazza gli studenti nella vicina Lauro, due istituti scolastici finiscono in una notte nel mirino dei malviventi, sono in corso accertamenti per stabilire se si possa trattare della stessa banda, che stavolta è entrata in azione a Domicella. A quanto pare il doppio raid è scattato nella notte tra sabato e domenica, quando i malviventi hanno prima fatto accesso nella sede dell’Agrario, la succursale di Domicella dell’istituto di Avellino. Due porte forzate e il furto di due pc e uno scanner digitale 3D e nel vicino Istituto Comprensivo, dove pure avrebbero portato via due PC. In entrambi gli istituti sarebbero stati forzati anche dei cassetti. Accertamenti in corso da parte degli agenti del Commissariato di Ps di Lauro.