Infiltrazioni dei clan in grandi opere e negli enti, Policastro: rafforzare sinergia Dda- Procure

CAMPANIA- “Importanti opere interessano e interesseranno il nostro territorio, riqualificazione di Bagnoli e di Napoli Est, aIta velocità Napoli-Bari, completamento e costruzione della nuova rete dei trasporti da e per la stazione di Afragola per citarne solo alcune, impongono sempre maggiore

impegno nel vigilare e sulla correttezza degli appalti pubblico/privati e sulla presenza della criminalità organizzata”. E’ uno dei passaggi a cui il Procuratore Generale di Napoli Aldo Policastro ha dedicato la sua attenzione nella relazione di sabato a Castelcapuano. “E’ pertanto necessario che non si interrompa ed anzi si rafforzi il coordinamento tra la D.d.a. e le altre Procure del distretto di volta in volta interessate anche per ciò che attiene alle condotte dei pubblici amministratori sulle quali occorre focalizzare una speciale at-

tenzione; il rilevante numero di comuni sciolti per infiltrazione mafiosa ma anche le indagini e vedano oltre quelle della DDA (quelle delle Procure di S. Maria C.V.e Torre Annunziata che hanno interessato elementi di vertice della politica locale) ne attestano la fragilità”. Un campanello di allarme su enti sciolti e grandi opere quello del Procuratore Generale.