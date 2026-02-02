Riciclaggio, nel 2025 in Irpinia 748 segnalazioni di operazioni sospette

AVELLINO- Centodiciassette segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio in piu’ nel 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 (748 nel 2025 contro le 631 del 2024). E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’UIF di Banca d’Italia, l’Unita’ di Informazione Finanziaria che si occupa del monitoraggio delle Sos antiriciclaggio. Dopo quelli forniti nel primo semestre ( in Irpinia nel primo semestre del 2024 erano state 302 le segnalazioni di operazioni sospette, nel primo semestre del 2025 sono diventate 394) sono stati diffusi anche i dati del secondo semestre, che hanno rispettato il trend in aumento delle cosiddette Sos della Uif. Infatti per la provincia di Avellino le operazioni sospette nel secondo semestre del 2025 sono state 354 mentre nello stesso periodo del 2024 erano 329. Un trend in crescita ed un segnale non certo positivo per la provincia di Avellino. Crescono i numeri anche a livello regionale. In Campania sono 20.941 contro le 15.931 del 2024. A guidare la classifica Napoli, che passa dalle 10420 segnalazioni del 2024 alle 13846 segnalazioni del 2025, non va meglio a Caserta, dove si passa da 2255 a 3089, a Salerno dove nello stesso periodo del 2024 le Sos erano 2333 e ora sono 2792. Infine anche Benevento, dove si passa da 342 a 466 segnalazioni. A livello nazionale, come segnalato dalla stessa Uif nella nota allegata ai dati del 2025. Nel secondo semestre 2025 la UIF ha ricevuto 81.232 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), il numero più elevato mai registrato in un singolo semestre, con un incremento del 7,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. Complessivamente, nell’intero anno le segnalazioni hanno raggiunto quota 162.058, il livello più alto mai conseguito, con una crescita dell’11,5 per cento rispetto all’anno precedente.

Nel semestre in esame la UIF ha esaminato e trasmesso agli Organi investigativi 82.576 segnalazioni, superando il picco di analisi svolte raggiunto nel semestre precedente e registrando un incremento dell’11,6 per cento rispetto al secondo semestre del 2024. Su base annua, il totale delle SOS analizzate dalla UIF raggiunge le 163.888 unità, il livello più alto mai conseguito, con una crescita del 13,9% rispetto all’anno precedente, per effetto della graduale adozione di metodi e strumenti di classificazione automatica delle SOS nel corso del 2025. Tutti dati per la provincia di Avellino che finiranno all’attenzione della Procura di Avellino e delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino. Aerre