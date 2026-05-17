Vallo Lauro, il questore vieta i funerali pubblici per il fratello del defunto boss Cava

PAGO VALLO LAURO- Il questore di Avellino Pasquale Picone ha firmato un’ordinanza di divieto dei funerali pubblici per Salvatore Cava, fratello del defunto boss Biagio Cava (deceduto nel novembre 2017) , venuto a mancare nella serata di venerdì. Salvatore Cava, classe 49, era stato condannato nell’ambito del maxiprocesso al clan quindicese celebrato davanti al Tribunale Collegiale di Avellino. La cerimonia funebre che era prevista nel pomeriggio di oggi (domenica) alle ore 15:30, e’ stata celebrata invece in forma strettamente privata nel cimitero di Pago Del Vallo di Lauro nella mattinata di oggi sotto la vigilanza del personale del Commissariato di Ps di Lauro e della Compagnia dei Carabinieri di Baiano.