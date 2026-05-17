Dopo settimane di tensioni, distinguo e fibrillazioni interne, il Partito Democratico mette fine alla lunga dialettica sul nome del candidato alla Presidenza della Provincia di Avellino e ufficializza, di fatto, la linea politica: sarà Rizieri Buonopane il candidato del campo progressista.

Una decisione che arriva al termine di un confronto tutt’altro che semplice, segnato da divisioni evidenti all’interno del PD irpino tra chi spingeva per la continuità con il presidente uscente e chi, invece, immaginava un percorso alternativo. Solo nelle ultime ore, infatti, dai vertici provinciali – attraverso un comunicato stampa emanato nella serata di ieri dal segretario Marco Santo Alaia – erano emerse posizioni apertamente divergenti rispetto all’orientamento del Partito Democratico regionale e nazionale, che avevano già manifestato la volontà di confermare Buonopane come riferimento del centrosinistra per Palazzo Caracciolo.

Ora, però, il quadro politico sembra ricomporsi. Il PD sceglie di archiviare lo scontro interno e rilancia un messaggio politico chiaro: unità del fronte progressista sia sulle elezioni comunali di Avellino, in programma il 24 e 25 maggio, sia sulla successiva sfida per la Presidenza della Provincia.

Un doppio segnale politico che punta a rafforzare la tenuta della coalizione in una fase considerata strategica per gli equilibri territoriali irpini.

La conferma arriva direttamente dal comunicato diffuso dal Partito Democratico, che non lascia spazio a interpretazioni:

Dichiarazione stampa di Igor Taruffi (Responsabile Organizzazione Nazionale PD) su scelta Buonopane a Candidato Presidente Provincia di Avellino: “La candidatura di Rizieri Buonopane a Presidente della Provincia di Avellino è una scelta positiva che vediamo con favore. Come è positivo il fatto che intorno alla candidatura di Buonopane si siano riunite le forze progressiste. Il Pd infatti, anche negli enti di secondo livello in cui a votare sono solo gli amministratori locali, sostiene sempre l’unità delle forze progressiste. Adesso avanti con la sfida decisiva del 24 e 25 maggio per il Comune di Avellino e poi per la Presidenza della Provincia”.