Vigili del Fuoco, Avellino al Campionato italiano di ciclismo su strada

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino prenderà parte al 15° Campionato Italiano VV.F. di ciclismo su strada Medio Fondo, in programma oggi 17 maggio 2026 a Gemona del Friuli (UD), evento inserito nel circuito ciclistico nazionale dei Vigili del Fuoco 2026.
La manifestazione vedrà confrontarsi atleti provenienti dai Comandi VV.F. di tutta Italia in una competizione che unisce sport, spirito di squadra e valori di sacrificio e disciplina che quotidianamente caratterizzano il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
A rappresentare il Comando di Avellino saranno gli atleti: CS Carmine Guerriero, CS Antonio Napolitano, CS Luca Testa, VC Pasquale De Vito.
La gara, con partenza prevista alle ore 8.30 , rappresenta il primo appuntamento dell’intero circuito ciclistico nazionale VV.F. 2026 e costituirà un importante momento di aggregazione e condivisione tra il personale dei Vigili del Fuoco proveniente da tutto il Paese.
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino esprime soddisfazione per la partecipazione dei propri atleti, sottolineando il valore dello sport quale strumento di crescita personale, benessere psico-fisico e consolidamento dello spirito di appartenenza al Corpo.