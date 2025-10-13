Vallo Lauro, fiamme alla montagna di Taurano: fiamme alte e strada chiusa

VALLO LAURO- Una lingua di fuoco che interessa gran parte della montagna di Taurano e fiamme altissime. Sono le immagini dell’incendio che da alcune ore sta interessando l’area limitrofa alla località Arco del Comune di Taurano. Almeno un chilometro di fronte di fiamme e la strada Taurano- Monteforte interdetta in un tratto. Le operazioni di spegnimento sono rese più difficili dal fatto che il buio non consente di operare ad elicotteri e Canadair e la zona è impervia. Molto probabile che si tratti dell’azione dolosa di piromani.

