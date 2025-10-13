“Festa e Petitto con Cirielli? Ha ragione Martusciello: Centrodestra è la discarica del Centrosinistra”

Festa e Petitto (e forse anche Nargi, successivamente) col Centrodestra? “Per una volta condivido le dichiarazioni dell’onorevole Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania: il centrodestra è diventato la discarica del centrosinistra. Mi sembra un dato di fatto. È evidente che c’è stata una trasfusione di persone verso quell’area politica. Io ho combattuto il trasformismo di Festa e Petitto già dal 2019, quando sono entrato nel Pd, e con orgoglio mi intesto questa battaglia. Non mi meravigliano affatto: sono girovaghi della politica, avendo cambiato cinque o sei coalizioni in altrettanti anni”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Maurizio Petracca, presente all’incontro al Grand Hotel Irpinia di Mercogliano insieme all’ex sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, al presidente del Pd irpino Gerardo Capodilupo, all’onorevole dem Federico Conte e alla vicesegretaria del Pd Irpinia Adriana Guerriero. Petracca ricorda anche il “travaso” di Nicola Caputo, ormai ex assessore di De Luca, oggi passato in Forza Italia.

“È la cifra del centrodestra che c’è oggi in Regione — aggiunge Petracca —: una raccolta di coloro che non hanno trovato spazio nel centrosinistra. Ma non credo che la politica si possa fare così. Noi andiamo avanti con la nostra linea e i nostri obiettivi, anche con le spaccature oggettive che esistono nella coalizione di centrosinistra, ma tenendo la barra dritta sul miglioramento rispetto al lavoro fatto in questi cinque anni, puntando a correggere ciò che è migliorabile.”

Sull’incontro tra De Luca e Fico, Petracca precisa: “Sono in piena campagna elettorale e mi soffermo poco sulle vicende extra-irpine, essendo impegnato su tutto il territorio di Avellino e provincia. È evidente, però, che una volta arrivati a una scelta bisogna fare una sintesi. L’intelligenza politica di De Luca avrebbe comunque portato a una sintesi, questo era scontato. Del resto, il Presidente non contesta la persona (Fico, ndr), ma il metodo: si è arrivati a una candidatura senza una condivisione del programma che rimarcasse il lavoro svolto in questi dieci anni. Il programma deve contenere quanto di buono è stato fatto e quanto si può ancora migliorare.”

Infine, sul congresso unitario in Irpinia, Petracca conclude: “Se ne parlerà dopo le regionali. Mi auguro innanzitutto un buon risultato del partito in Irpinia, dove il Pd ha registrato una crescita costante ed è sempre stato primo partito in Regione.”